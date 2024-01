Kylian Mbappé a fait son temps au PSG pour Christophe Dugarry

Alors que nous vous avons révélé que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’issue de la saison était déjà ficelé, le dossier continue d’amener des débats. Consultant sur RMC Sport, le champion du monde 1998 Christophe Dugarry a notamment cartonné le Real Madrid. L’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux et du FC Barcelone a estimé qu’un départ de Kylian Mbappé prenait sens et qu’il le comprenait : «je pense qu’il a fait son temps au PSG. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas Mbappé, j’ai l’impression que, sur le terrain, il n’a pas triché, il a donné ce qu’il avait à donner.»

S’il estime qu’il aurait pu faire encore plus, Christophe Dugarry reste satisfait du bilan parisien de Kylian Mbappé : «il n’a pas réussi pour l’instant à atteindre l’objectif qu’il s’était fixé en arrivant au PSG, mais il a fait beaucoup, il a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur.» D’ailleurs, celui qui a aussi joué à l’AC Milan et à l’Olympique de Marseille aimerait bien voir Kylian Mbappé prendre publiquement position sur son avenir afin de rendre son départ encore plus classe : «dire le plus tôt possible qu’il ne restera pas au PSG, je trouverais ça élégant. Je trouve que ça serait une forme d’élégance et une forme de maturité. Sincèrement, je pense qu’il sait qu’il ne restera pas au PSG.»