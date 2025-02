MLS : Lionel Messi fracasse l’arbitre du match contre New York

Si Lionel Messi a réalisé une grande performance pour permettre à Miami d’accrocher un point contre New York, avec deux passes décisives au compteur, il s’est également fait remarquer d’une manière bien plus terne. Après l’expulsion de son coéquipier et premier buteur Tomas Aviles, l’Argentin s’est emporté avec beaucoup de véhémence contre l’arbitre de la rencontre.

La suite après cette publicité

Le champion du monde en titre a finalement été averti après le coup de sifflet final, quelques minutes seulement après le but de l’égalisation inscrit par Segovia sur un nouveau caviar distillé par Lionel Messi. Cette saison, l’Inter Miami tentera de faire mieux que l’an passé, où le club a été sorti dès le premier tour des phases finales après avoir survolé la saison régulière.