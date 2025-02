MLS : Lionel Messi et l’Inter Miami s’en sortent au bout du suspense

S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, Lionel Messi a su marquer de son empreinte le début de sa deuxième saison aux États-Unis. Dominateur pendant une bonne partie de la rencontre, mais trop peu réaliste, l’Inter Miami a arraché le match nul en toute fin de rencontre en ouverture de la saison contre le New York City FC (2-2). Dans cette rencontre, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone a été brillant, offrant d’abord l’ouverture du score à Tomas Aviles à la suite d’une belle combinaison sur corner (5e), ce même Aviles qui sera expulsé 17 minutes plus tard pour une faute sur un attaquant new-yorkais qui partait seul au but.

À 10 contre 11, les visiteurs sont d’abord revenus au score sur le coup franc qui a suivi l’expulsion (26e), avant de prendre l’avantage au retour des vestiaires par l’intermédiaire d’Alonso Martinez (55e). Mais au bout d’un raid solitaire de Lionel Messi, l’Inter Miami arrache le point du match nul dans les derniers instants du temps additionnel, l’Argentin décalant à la perfection Telasco Segovia qui pique son ballon au-dessus du gardien (90+10e). Un match nul rassurant sur la forme physique de Messi, à trois jours du barrage retour de Ligue des Champions CONCACAF contre Kansas City.