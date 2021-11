AJA : Lassine Sinayoko très suivi

Révélé en fin de saison passée, Lassine Sinayoko (21 ans) confirme tout son potentiel en cette première partie de saison sous les couleurs de l'AJ Auxerre. Auteur d'un but et trois passes décisives en treize apparitions, l'attaquant est l'un des atouts offensifs sur lesquels compte Jean-Marc Furlan pour tenter de faire remonter l'AJA, actuellement 2e au classement de Ligue 2, dans l'élite.

Les qualités de l'international malien (1 cape), encore appelé pour les rendez-vous à venir ce mois-ci, ne passent pas non plus inaperçues sur le marché. Selon nos informations, Fribourg, Mayence et Cologne sont venus le superviser et prendre la température au sujet d'un possible transfert. En Ligue 1 aussi, quelques écuries commencent à pointer le bout de leur nez, flairant la bonne affaire. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le jeune homme attend en effet toujours un signe du club bourguignon.