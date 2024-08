Rennes - OL : la soirée catastrophique des recrues lyonnaises

Rome ne s’est pas faite en un jour, et Lyon va devoir aussi être patient. Malgré un mercato ambitieux, qui a vu Georges Mikautadze débarquer d’un Euro exceptionnel, Moussa Niakhaté revenir en France après des piges en Allemagne et en Premier League, ou encore Benrahma et Mangala s’installer définitivement, l’OL est encore trop vert pour prendre de haut qui que ce soit. Et ce soir, la lourde défaite face à Rennes (3-0) doit forcément un peu piquer la glotte. Bousculés d’entrée sous le souffle d’un Roazhon Park en fusion, les joueurs de Pierre Sage ont concédé deux buts assez tôt, le premier sur le malheur de Matic, buteur contre son camp, le second sur une maladresse de Niakhaté, coupable d’une étourderie défensive irréparable devant Gouiri.

«Je pense qu’on a bien démarré le match. Mais on se prend le but sur un coup franc malchanceux. Après, ce qui nous tue, c’est le deuxième but et mon erreur. C’est un but qui vient quelques secondes après le premier et qui vient d’une erreur individuelle. Je ne crois pas que cela vienne de la tête, c’est juste mon erreur», a reconnu l’international sénégalais au micro de DAZN après la rencontre. Pourtant, il y avait la place, mais les Lyonnais et en particulier les recrues, ont diffusé la sensation de traverser cette rencontre avec les jambes en coton. Symbole de cette soirée funeste : le penalty loupé (et mal tiré) de Georges Mikautadze, pas assez influent en l’absence d’Alexandre Lacazette.

Pierre Sage demande encore des renforts

L’influence, c’est aussi ce qui a manqué à Saïd Benrahma, aligné sur le côté gauche mais resté à l’ombre ce soir. Après la rencontre, l’international algérien, responsable du dernier but rennais après une perte de balle, a battu sa coulpe. : «on fait une entame de match difficile, on prend deux buts, et on est dégoûtés. On se prend 3-0 et je tiens à m’excuser pour ma perte de balle sur le troisième parce que je les mets dedans, c’est dur, a regretté l’ailier de 29 ans au micro de DAZN. Je suis dégoûté, mais on va relever la tête et penser au prochain match. On travaille bien, on a un bon groupe, on va dire qu’on a trébuché, mais qu’on va se relever à domicile la semaine prochaine contre Monaco.»

De son côté, Pierre Sage s’est voulu optimiste, mais n’a pas caché sa volonté de voir encore du monde débarquer : «L’erreur de Niakhaté ? C’est le genre de choses qu’on évoque pas à la mi-temps. Quand il nous fera gagner des matches, ça sera différent. J’ai eu la même action avec Jake O’Brien l’an dernier qui avait fait une grosse boulette contre Lens avant de marquer dans des matches importants par la suite. Je n’abandonnerai jamais un joueur et qu’il se sente responsable, a insisté le technicien. C’est toute l’équipe qui est concernée. Renforcer le milieu ? Il y a trois éléments. Progresser tactiquement, trouver la bonne association et se renforcer. Un renfort d’ici à la fin du mercato ? C’est fort probable», a confié le coach de 45 ans. Mais en attendant, la seule éclaircie lyonnaise du soir est venue de celui qu’on attendait le moins : Abner.