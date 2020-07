FC Barcelone-Espanyol : les compositions officielles

Alors que le Real Madrid affrontera Alavés dans deux jours (à suivre sur notre live commenté), le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur ce mercredi soir contre l'Espanyol dans le derby catalan. Deuxièmes à quatre points de la Casa Blanca, les Blaugranas doivent absolument l'emporter pour rester dans la course au titre et ne pas donner l'opportunité aux Merengues de prendre de l'avance vendredi soir. En face, les Pericos, derniers, doivent absolument l'emporter pour ne pas officialiser leur descente en seconde division.

Dans les rangs du Barça, Quique Setien aligne toujours un 4-4-2 en losange, avec Antoine Griezmann et Luis Suarez aux avant-postes et le magicien Messi à la pointe de la figure géométrique. Un seul changement par rapport au match remporté face à Villarreal (1-4), Ivan Rakitic prend la place d'Arturo Vidal. De son côté, Rufete choisit de changer 4 joueurs par rapport au onze défait par Leganés (0-1). Victor Gomez, Fernando Calero, Didac Vila et Pol Lozano intègrent le onze.

Le XI du FC Barcelone

La composition de l'Espanyol