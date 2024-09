Real Madrid : Kylian Mbappé forfait plusieurs semaines !

C’est un premier très gros coup dur pour le Real Madrid et Kylian Mbappé. Débarqué cet été en provenance du PSG, le Français commençait petit à petit à trouver son rythme. Après des premières semaines très compliquées avec de grosses difficultés sur le plan physique et technique, Kylian Mbappé semblait être de mieux en mieux et trouver des automatismes avec ses coéquipiers. Il avait notamment commencé à enchaîner les buts avec 5 réalisations sur ses 5 derniers matches dont un très joli but ce mardi face à Alavès (3-2).

La suite après cette publicité

Mais voilà, sa soirée, qui avait bien débuté, a mal fini puisqu’il a été contraint de céder sa place à la 80e minute (remplacé par Arda Guler) après une douleur à la cuisse. Les premières nouvelles de la presse espagnole n’étaient pas rassurantes puisqu’on évoquait une blessure au biceps et un forfait au moins pour ce week-end face à l’Atlético de Madrid dans le derby. Un coup dur pour Carlo Ancelotti qui semblait trouver une animation offensive cohérente avec le quatuor Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrygo.

À lire

Le gros pétage de plomb de Real Madrid TV contre l’arbitrage

Mbappé manquera le match face à Lille

Ce mercredi matin, le Real Madrid n’a pas tardé avant de communiquer. Le club madrilène a confirmé la blessure du Français et la mauvaise nouvelle. «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente», peut-on lire sur le site officiel du club. L’attaquant de l’équipe de France va donc passer d’autres examens pour voir l’évolution de sa blessure mais il est déjà forfait pour plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

En effet, selon The Athletic et la presse espagnole, Kylian Mbappé va manquer 3 semaines de compétition. Il va donc manquer les rencontres face à l’Atlético de Madrid et Villarreal en Liga mais il manquera surtout la rencontre de Ligue des Champions face au LOSC le 2 octobre prochain. Il n’y aura donc pas de retrouvaille entre Kylian et son petit frère Ethan Mbappé qui évolue chez les Dogues. Mbappé manquera également le rassemblement des Bleus et les matches de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains.