Liga : le Betis et l’Atlético Madrid se quittent dos à dos

Pour la dernière rencontre de ce dimanche en Liga, l’Atlético Madrid se déplaçait sur la pelouse du Betis. Après une victoire inaugurale contre Grenade (3-1), les Colchoneros avaient pour dessein d’enchaîner contre des Andalous qui avaient battu Villarreal à l’extérieur la semaine passée. Avec un Isco titulaire, les ouailles de Manuel Pellegrini ont été inspirées et ont dominé un Atlético discipliné. Abner (2e), Ayoze Perez (22e) puis Ruibal (45+2e) n’étaient pas loin d’offrir l’ouverture du score aux Verderones.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Sévillans ont continué à harceler leurs adversaires et ce même Perez était encore tout près de débloquer la rencontre (50e). Les visiteurs ont essayé de réagir. En vain. Leurs quelques offensives n’ont pas inquiété un Betis entreprenant mais qui n’a également pas pu s’offrir le scalp de son adversaire. Finalement, les deux équipes se sont quittées bonnes amies sur ce score vierge. Au classement, Bétis et Atlético Madrid comptent quatre points et restent invaincus en ce début de championnat.