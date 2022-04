PSG : Kylian Mbappé fatigué par la presse espagnole ?

Ce mercredi soir, Karim Benzema impressionnait encore le monde du football par son talent et ses buts, lors de son triplé face à Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le Français confirme un peu plus sa très belle forme du moment et il a évidemment l'Espagne et toute l'Europe à ses pieds, lui le désormais favori au prochain Ballon d'Or. Cependant, un autre Français a l'Espagne à ses pieds : l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Alors qu'il ne disputait pas la Ligue des Champions cette semaine, les journalistes d'El Chiringuito ont tout de même trouvé le moyen de parler de lui, après le "J'aime" de ce dernier sur une publication Instagram de Benzema. Alors qu'il fait partie, avec son émission, de toutes ces pressions que peut subir le champion du monde 2018, le journaliste espagnol Josep Pedrerol met en garde ses compères : «Mbappé veut qu'on le laisse tranquille. Il est très fatigué de toute la pression qu'il subit.»