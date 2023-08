Premier League : Manchester City remporte le premier choc de la saison contre Newcastle

La suite après cette publicité

Avec les équipes de très haut niveau qui s’affrontent chaque week-end, les grosses affiches sont légion en Premier League. Pourtant, dans la hiérarchie des chocs passionnants que peut nous offrir le championnat anglais, le Manchester City-Newcastle de ce samedi soir symbolisait le haut du panier. Impressionnants la saison passée, les Magpies ont atomisé Aston Villa lors de la première journée (5-1) quand les Skyblues se sont affirmés comme étant la meilleure équipe du monde l’an dernier en réalisant un triplé historique.

Et la rencontre au sommet attendue a tenu toutes ses promesses ce soir. Dès les premiers minutes, les locaux ont eu la mainmise sur la rencontre et ont même atteint les 85% de possession à l’issue du premier quart d’heure. Reprenant du poil de la bête, les hommes d’Eddie Howe ont répliqué grâce à une frappe contrée de Joelinton (21e). Finalement, la domination du club du nord de l’Angleterre s’est concrétisé grâce à une superbe frappe de Julian Alvarez que n’a pu qu’effleurer Nick Pope (1-0, 31e). Juste avant la pause, Erling Haaland a failli faire le break pour City (41e) alors qu’Anthony Gordon était tout proche de l’égalisation (45+2e).

Haaland frustré et imprécis au retour des vestiaires

Après la pause, la rencontre s’est emballée. Alors que l’escouade de Pep Guardiola a cherché à faire le break, Newcastle a tenté de revenir dans la partie. Et alors que les Magpies ont cherché à répondre dans l’engagement physique, Erling Haaland a, déséspérement, cherché à s’offrir son troisième but de la saison. Pourtant, Schär (59e), sa frappe trop croisée (63e) puis Pope (65e) ont frustré le cyborg norvégien, muselé et peu vernis ce samedi soir. A l’approche des vingt dernières minutes du temps réglementaire, les Magpies ont cherché à égaliser. En vain.

Alors que Guimarães a trop écrasé sa frappe (66e) et que la tentative de Barnes a été trop molle pour tromper Ederson (70e), Almiron a vu Grealish contrer sa banderille aux 18 mètres (78e). Finalement, à l’issue d’une rencontre globalement réussie de leur part, les joueurs de Manchester City ont remporté ce premier choc de leur saison. Avec ce succès, les pensionnaires de l’Etihad Stadium enchaînent avec un deuxième succès de rang. Trop courts, les joueurs de Newcastle ne sont pas loin et ce revers leur a sûrement montré la marge qu’il leur reste par rapport à ce qui se fait sûrement de mieux à travers le monde.