Pourquoi Rodrygo doit quitter le Real Madrid

Rodrygo doit-il quitter le Real Madrid pour sauver sa carrière ? C’est la question que l’on se pose depuis l’été dernier. Gros potentiel, jeune crack, joueur dans l’un des plus grands clubs du monde, le Brésilien avait tout pour briller. Sa place dans l’effectif madrilène n’a jamais été remise en cause. Jusqu’à l’arrivée d’un certain Kylian Mbappé qui a provoqué le changement de son statut.

La suite après cette publicité

Le Français a signé au Real en juillet dernier et le club cherchait déjà une solution pour que Rodrygo ne se sente pas à l’écart, lui qui est l’un des favoris de Pérez et d’Ancelotti. Malgré la confiance qu’ils lui accordent, ils sont conscients que sa position va évoluer pour laisser place au trio Mbappé, Bellingham et Vinicius Jr. D’autant que contrairement à eux, Rodrygo n’est pas intouchable.

Pour le premier match de Liga de la saison, Carlo Ancelotti avait d’ailleurs décidé d’aligner les quatre cracks, mais comme au PSG, trop de stars ne font pas bon ménage et ils ont ainsi raté leur entrée en matière, avec un match nul face à Majorque. De quoi affoler la presse, qui malgré la présence de Rodrygo, ne parle que de Mbappé, Vinicius et Bellingham. Ce qui a légèrement piqué le jeune Brésilien, laissé de côté depuis quelques semaines. Habituellement discret, il a publié un message bien piquant sur les réseaux sociaux, pour partager sa frustration : « Bonjour les gars, hier le résultat n’était pas ce que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content de l’objectif et de l’évolution de l’équipe. La semaine dernière, ils (les médias) ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrygo à cet acronyme. »

La suite après cette publicité

Plusieurs polémiques Rodrygo

On a assisté à la première polémique Rodrygo d’une longue série. Le Madrilène ne veut plus se taire. Selon Relevo, il change de stratégie pour se faire entendre et adopte avec son entourage un plan de communication plus agressif depuis plusieurs mois, avec un but bien précis : gommer son manque de présence médiatique. Le fond du problème actuel, ce n’est pas qu’il ne joue pas, au contraire. Ce qui lui manque, ce sont les médias rivés sur lui comme Mbappé, Bellingham et Vinicius.

Jaloux du trio, mécontent de son positionnement et jamais deux sans trois. Mais cette fois, c’est totalement justifié. Parmi les 30 footballeurs nommés au Ballon d’Or 2024, 0 Rodrygo en vue. Il n’en fait pas partie. Pourtant Rodrygo, ce n’est pas n’importe qui. À seulement 23 ans, il est déjà une icône du football et une des nombreuses stars sur la scène mondiale. Preuve en est, le Brésilien a commencé sa carrière professionnelle en juillet 2017, avec le Santos FC, alors qu’il n’avait que 16 ans. Deux ans après, un club s’est intéressé à lui et pas n’importe lequel. L’actuel champion d’Europe et champion d’Espagne, le Real Madrid.

La suite après cette publicité

Rodrygo est décisif, Rodrygo a très bien joué, mais Rodrygo est un plan B. Le Brésilien va surtout rester sur le banc et entrer sur le terrain en plein milieu ou en fin de match. Décisif et brillant en Liga et sur la scène européenne, il n’est pas considéré à sa juste valeur et s’est fait voler la vedette par Mbappé. Malgré son attachement au club madrilène, il pourrait prendre son envol vers un club qui le considérera comme indispensable.

Retrouvez tous les détails du cas Rodrygo au Real Madrid sur la vidéo ci-dessus.