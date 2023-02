Le Barça veut doubler le Real Madrid pour récupérer Takefusa Kubo

La suite après cette publicité

Plutôt calme au niveau des arrivées cet hiver, le FC Barcelone devrait voir de nouveaux éléments arrivées dès l’été prochain. Récemment, les médias espagnols parlaient d’une arrivée de Yannick Carrasco, en provenance de l’Atlético de Madrid et de la possible venue de Benjamin Pavard, qui n’a jamais caché vouloir quitter le Bayern Munich pour découvrir un nouveau Championnat. Mais un milieu de terrain est également espéré par Xavi Hernandez et la direction barcelonaise.

Selon les informations d’AS, dans son quotidien du jour, on apprend que l’un des noms que Xavi Hernández aime beaucoup serait l’international japonais Takefusa Kubo. Le jeune ailier de 21 ans est bien connu du Barça, puisqu’il s’est déjà formé dans les catégories jeunes du club blaugrana, où il est arrivé à l’âge de dix ans. Mais il avait dû partir en 2015, en raison d’une sanction de la FIFA contre le FC Barcelone, qui a enfreint la politique de recrutements des mineurs. Le Real Madrid l’avait ensuite enrôlé en 2019, à l’âge de 18 ans.

Une clause libératoire à 60 M€

Après plusieurs prêts à Majorque, Villarreal et Getafe, Takefusa Kubo a signé son transfert à la Real Sociedad, en échange de six millions d’euros pour les Merengues. Dans cette opération, le Real Madrid s’est réservé un droit de rachat et 50% de sa revente économique. Pourtant, AS explique que le Real Madrid a d’autres priorités, comme Jude Bellingham, et pourrait donc laisser filer son jeune talent vers le Barça, ou ailleurs, pour recruter une nouvelle star.

Le FC Barcelone garde pourtant de bonnes relations avec Kubo, mais l’opération est compliquée, en raison de la situation financière délicate du club blaugrana. Le Japonais a un contrat avec le club basque jusqu’en 2027, avec une clause de résiliation de 60 millions d’euros, dont 30 millions iraient directement dans les caisses du Real Madrid. Le média catalan Sport explique qu’avant de pouvoir négocier avec la Real Sociedad, le Barça devra d’abord trouver le moyen de conclure la vente d’un joueur important, afin de réduire la masse salariale.