Lens pousse pour Faitout Maouassa !

À quelques heures de la fin du mercato, le RC Lens s’active pour dénicher la perle rare au poste de latéral gauche. Un joueur polyvalent, déjà connu en Ligue 1 et qui peut épauler voire même concurrencer le titulaire au poste. Faitout Maouassa, le latéral gauche passé par Rennes, le Club Bruges et prêté la saison passée à Montpellier coche toutes les cases.

Auteur d’un prêt remarqué au MHSC, 5 buts et 5 passes décisives en 33 matches de L1 l’an passé, Maouassa (25 ans et sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Bruges) n’a pas d’avenir en Belgique et pourrait s’avérer être un renfort de choix pour le club artésien dans la longue saison qui attend les hommes de Franck Haise. Une piste difficile à boucler néanmoins pour Grégory Thil et les siens qui ont d’autres plans B en cas d’échec du dossier Maouassa à commencer par Jaouen Hadjam, le latéral gauche de Nantes déjà proposé à Lens il y a quelques mois.