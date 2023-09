FC Nantes : ça s’agite pour Jaouen Hadjam

Le mercato ferme ses portes ce vendredi soir et le latéral gauche du FC Nantes Jaouen Hadjam (20 ans) devrait vivre une journée agitée. L’international algérien (2 capes) arrivé sur les bords de l’Erdre l’hiver dernier pourrait être concerné par un départ seulement six mois après son transfert en provenance du Paris FC. Nous vous avons déjà fait part d’intérêts de plusieurs clubs en début de mercato et cela pourrait donc évoluer en ce dernier jour d’ouverture du marché des transferts.

Selon nos informations, le joueur qui a disputé 17 matches (1 passe décisive) avec le FC Nantes dispose encore de touches en Ligue 1 et en Bundesliga. Si cela discute seulement pour le moment, tout pourrait s’accélérer lors des ultimes heures de ce mercato estival pour Jaouen Hadjam.