Wolfsbourg : mauvaise nouvelle pour Mohamed Amoura

Wolfsbourg a annoncé, ce vendredi, l’indisponibilité de Mohamed Amoura. L’international algérien (27 sélections) souffre d’une blessure au ligament du genou, contractée à l’entraînement. Une bien mauvaise nouvelle pour l’attaquant du club allemand qui avait réalisé des débuts canons lors de cette préparation estivale.

« C’est bien sûr dommage que Mo ne puisse pas s’entraîner avec l’équipe pour le moment, a déclaré le directeur sportif du VfL Sebastian Schindzielorz. Il s’est très bien présenté lors des premières semaines de préparation et nous sommes confiants quant à son retour sur le terrain le plus rapidement possible. Nous avons suffisamment de joueurs en qui nous avons une grande confiance pour pallier cette absence. » Pour rappel, le natif de Tahir est arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise, cet été.