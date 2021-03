Tottenham : Hugo Lloris évoque le cas Dele Alli

Dele Alli renait de ses cendres après un mercato hivernal compliqué. Annoncé proche du Paris Saint-Germain en janvier dernier, le milieu offensif anglais a finalement été retenu par les Spurs. Une décision difficile à accepter pour l'international britannique, mais une discussion à bâtons rompus avec José Mourinho a clarifié la situation. Depuis, l'intéressé se montre beaucoup plus convaincant. Jeudi soir, Dele Alli a offert la victoire à Tottenham face à Fulham (0-1) et inscrit son deuxième but de la saison en Premier League. Interrogé sur la renaissance de son partenaire, Hugo Lloris s'est montré dithyrambique sur le sujet.

« En tant que coéquipier, il a toujours été professionnel, il a mis sa déception de côté et dès le premier jour de la deuxième partie de saison, après la fermeture du marché des transferts, il s'est réveillé et il a commencé à améliorer progressivement sa forme physique, et obtenir autant de confiance que possible. Maintenant, il revient bien et c'est bon pour l'équipe et évidemment, le meilleur de sa saison est devant nous, » a ainsi analysé le portier du club londonien dans des propos rapportés par l'Evening Standard. Pourvu que ça dure, doivent se dire les supporters des Spurs...