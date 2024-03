OM : le groupe pour affronter le PSG, avec des blessés

Pour le choc de cette 27e journée de Ligue 1, le PSG et l’OM s’opposent dans le Classique. Et après le groupe dévoilé par le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille a communiqué la liste de joueurs retenus pour la réception du leader du Championnat de France.

Pour l’occasion, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Pape Gueye et Ulisses Garcia seront bien de la partie, tout comme le jeune défenseur Brice Negouai et le dépanneur Stéphane Sparagna. En revanche, Jean-Louis Gasset devra se passer d’Ismaïla Sarr, de Jonathan Clauss, d’Amir Murillo, de Jean Onana et de Bamo Meïté pour ce choc.

Le groupe complet de l’OM

- Gardiens : López, Blanco, Van Neck

- Défenseurs : Garcia, Mbemba, Gigot, Balerdi, Sparagna, Merlin, Soglo, Negouai

- Milieux : Veretout, Kondogbia, Ounahi, Harit, Gueye

- Attaquants : Ndiaye, Henrique, Correa, Aubameyang, Moumbagna

