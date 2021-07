Inter Milan : Simone Inzaghi regrette le départ d'Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

L'arrivée de Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter Milan sera forcément scrutée. Car l'ancien technicien de la Lazio débarque au sein d'un club champion d'Italie avec Antonio Conte et en manque de liquidités. Pour sa conférence de presse de présentation, le nouveau coach de l'Inter est revenu sur le départ d'Achraf Hakimi au PSG. Une opération qui va rapporter plus de 60 millions d'euros aux Nerazzurri.

« Je le savais déjà, le départ était prévu même s'il a été douloureux. Il était demandé dans toute l'Europe et il y avait des besoins budgétaires. Mais on m'a promis que l'équipe restera compétitive et que les autres meilleurs joueurs resteront, » a ainsi commenté Inzaghi. Un message qui devrait rassurer les supporters milanais...