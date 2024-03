Julian Nagelsmann toujours dans le viseur du Borussia Dortmund mais…

«Avec Julian Nagelsmann, la DFB a un très bon entraîneur national et il est logique que l’on essaie de le garder plus longtemps». Le vice-président de la DFB (fédération allemande), Hans-Joachim Watzke, ne tarit pas d’éloges au média Sky Sport à propos de son sélectionneur. En revanche, l’ancien coach du Bayern Munich arrive en fin de contrat après l’Euro et son bail n’a pas encore été renouvelé. Si Nagelsmann espère voir son avenir être clarifié avant le tournoi, le technicien de 36 ans a une piste pour reprendre un club la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Il s’agit du Borussia Dortmund selon Sky Sport, dont le patron n’est autre que… Hans-Joachim Watzke. Il serait le profil privilégié si un départ sur le banc était prévu cet été, mais le média allemand précise que Nagelsmann a d’autres projets que de prendre la tête des Marsupiaux. Affaire à suivre donc…