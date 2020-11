Monaco : Niko Kovac prend la défense de Thomas Tuchel

Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel est balloté par les médias en France. La défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face au RB Leipzig (2-1) a propulsé le technicien allemand sur le banc des accusés. Présent en conférence de presse avant le choc entre l'AS Monaco et le PSG (match à suivre en direct commenté sur notre live), Niko Kovac a pris la défense de son collègue entraîneur en s'appuyant sur son excellent bilan la saison dernière.

« L'entraîneur est toujours le responsable pour tout. Si tu gagnes, ce n'est pas grâce à toi, et si tu perds, c'est de ta faute. De mon point de vue, c'est trop facile de toujours montrer l'entraîneur du doigt. Je sais que Thomas est un bon gars, un très bon entraîneur. Qu'aurait-il pu faire de plus la saison dernière ? Il a remporté quatre trophées et a mené son équipe jusqu'à la finale de la Ligue des champions. Il n'aurait pu faire plus que s'il avait entraîné le Bayern Munich et en avait gagné cinq, » a ainsi confié Kovac. Un soutien que devrait apprécier Thomas Tuchel.