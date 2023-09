LOSC : l’aéroport de Lille a plu à Vito Mannone

Recruté en toute fin de mercato par le LOSC, en provenance de Lorient, Vito Mannone s’apprête à devenir la doublure de Lucas Chevalier dans les buts. À 35 ans, l’Italien a signé jusqu’en 2025 chez les Dogues, ce qui lui permettra sans doute de faciliter les vas et vient entre la France et l’Italie.

C’est ce que détaille L’Équipe. D’après leurs informations, l’ex-gardien d’Arsenal et de Monaco vivait de plus en plus mal les allers-retours depuis Lorient afin de rejoindre sa famille restée vivre en Italie. Alors, quand l’opportunité lilloise est arrivée sur la table, Mannone n’a pas hésité une seconde. L’aéroport de Lille prévoit des liaisons directes plus fréquentes que là où il était. Un critère surprenant qui a semble-t-il fait la différence dans la décision du joueur.