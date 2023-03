Toute l’Europe se régale de la débâcle retentissante du PSG, l’Allemagne jubile de la qualification du Bayern Munich

La France cartonne le PSG

Finalement, il n’y a pas eu d’exploit pour le club de la capitale qui sort en 8es de finale de la Ligue des Champions, après sa défaite (2-0) hier soir et celle de l’aller (1-0). Le journal L’Équipe résume assez bien le sentiment général qui domine ce matin : «Paris sans génies», écrit le quotidien sportif. «Lionel Messi et Kylian Mbappé complètement muselés, le PSG est redevenu une équipe ordinaire, surclassée par le Bayern Munich. Cette nouvelle élimination prématurée marque l’échec de tout un un club, notamment de sa direction. Paris n’a jamais vraiment donné l’impression d’être en mesure de renverser la situation à Munich.» Pour Le Parisien, le constat est simple : «Paris est éliminé sans gloire.» Dans ses pages intérieures, La Provence estime que c’est le «clap de fin sur un fiasco.»

L’Allemagne savoure la belle opération

En Allemagne, forcément on se régale de la qualification du Bayern Munich et avec la manière. le tabloïd munichois Abendzeitung qualifie cette victoire de «superbe» ! Le bi-hebdomadaire sportif Kicker se régale et placarde en français dans le texte «allez FCB !». Pour Bild, le «Bayern fait fuir Messi de la Coupe de l’Europe.» Vous l’aurez compris, il y a deux salles, deux ambiances ce matin…

L’Angleterre démonte Tottenham

En Angleterre, forcément, Tottenham n’est pas épargné par les journaux du pays après son match nul (0-0) et son élimination face à l’AC Milan ! Sur la Une du Guardian, on peut y voir un Harry Kane totalement dépité, le très sérieux quotidien placarde que l’attaquant anglais et les Spurs «retombent sur terre». De son côté, le Daily Mail a vu des «Spurs sans queue ni tête. Tottenham, réduit à 10 après l’expulsion de Romero, a été hué après son élimination de la Ligue des champions», résume le quotidien. Pour le Daily Mirror, c’est «le déclin et la sécheresse» pour l’équipe d’Antonio Conte, qui a encore échoué en Coupe d’Europe. Le Daily Star aussi y va de sa remontrance et parle de «grand froid» sur sa Une, alors que pour le Daily Express, cette équipe des Spurs est «malade» et terminera une nouvelle saison «sans le moindre trophée», regrette le quotidien. Enfin, The Sun fait dans le jeu de mots avec Harry Kane et placarde «Harryvederci», ce qui signifie aurevoir en Italien ! Bref, la presse anglaise est très dure avec Tottenham ce matin.