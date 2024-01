Manchester United passe à l’action pour une star en attaque, la sensation Gérone enflamme l’Espagne

Manchester United veut Timo Werner

En Angleterre le mercato fait la Une des tabloïds ce matin. À la recherche d’un attaquant cet hiver, «Manchester United fonce sur Timo Werner», annonce le Daily Mirror ! «L’attaquant du RB Leipzig figure sur la liste restreinte des accords potentiels de United en janvier alors qu’ils cherchent à renforcer leur équipe. Ils se sont également vu proposer l’attaquant du Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting, qui constitue une autre possibilité alors qu’Erik ten Hag recherche plus de puissance pour son attaque.» Le club de Leipzig pourrait accepter un prêt. Cela fait aussi la Une du Daily Star qui indique que «Erik Ten Hag regarde Timo Werner» pour se renforcer. Et cette option de revenir en Premier League, après un premier passage à Chelsea, ne serait pas pour déplaire à l’attaquant allemand qui est «tout ouïe pour un transfert à United», comme l’annonce le Daily Express. Affaire à suivre…

«Apothéose»

La sensation cette saison en Liga, c’est Gérone ! Le club catalan a encore mis le feu aux poudres hier soir dans un match totalement fou contre l’Atlético de Madrid. En effet, les Blanquivermells l’ont emporté (4-3) et pour Mundo Deportivo, cette équipe est tout simplement «inarrêtable» ! «Gérone signe une victoire épique qui vient couronner sa fantastique première partie de saison. Ivan Martin marque dans les arrêts de jeu et rend inutile le triplé de Morata.» L’Esportiu s’enflamme aussi de ce début de saison fantastique des Catalans qui sont donc deuxièmes de Liga, à égalité de points avec le Real Madrid, et estime que Gérone commence l’année en «apothéose» ! De son côté, Marca juge que «Gérone ne perd pas le fil. Un grand match à Montilivi qu’Ivan Martin a conclu à la 91e minute. Morata obtient son premier coup de chapeau avec l’Atlético.» Bref, c’est une soirée absolument folle que l’on a vécu en Espagne et Gérone ne cesse d’impressionner.

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone

Toujours en Espagne avec la suite de la 19e journée de Liga et le FC Barcelone qui affronte Las Palmas ce soir. Et bonne nouvelle pour le Barça, l’objectif est «de gagner avec Vitor Roque» ! «Le Barça arrivera sur le terrain avec 10 points de retard sur les leaders et est dans l’obligation de s’imposer dès le premier match de l’année. Le club blaugrana parvient à inscrire "in extremis" l’attaquant brésilien qui pourrait faire ses débuts officiels.» Une bonne nouvelle pour les Blaugranas qui peuvent compter dès maintenant sur leur recrue offensive de l’hiver et dans la période actuelle, le Brésilien est le bienvenu…