Ligue Europa : Tottenham et la Lazio poursuivent leur sans-faute, Manchester United cale encore

Après la défaite de l’OGC Nice contre Ferencvaros (0-1), la troisième journée de la Ligue Europa se poursuivait ce jeudi soir avec neuf rencontres programmées à 21 heures. En déplacement au Sükrü Saraçoglu d’Istanbul, Manchester United se devait de l’emporter face aux hommes de José Mourinho après deux matches nuls pour débuter cette phase de championnat. Organisés en 4-2-3-1 avec Ugarte, Garnacho ou encore Rashford, les Red Devils ne tardaient d’ailleurs pas à prendre l’avantage. Servi en retrait par Zirkzee au terme d’une belle action collective, Eriksen trouvait la lucarne de Livakovic (0-1, 16e). Si Tadic tentait de réveiller le Fener dans la foulée (16e), Rashford manquait, lui, de peu le cadre (22e).

Dominés collectivement et sauvés par une double parade exceptionnelle d’Onana face à En-Nesyri, les Mancuniens parvenaient malgré tout à conserver cette légère avance grâce à une défense compacte et bien organisée. Au retour des vestiaires, le club turc était finalement récompensé de ses efforts. Trouvé sur le côté gauche, Saint-Maximin adressait un centre parfait en direction d’En-Nesyri qui trompait le portier de Man United de la tête (1-1, 49e). Totalement relancé, le Fener continuait de mettre la pression sur la défense mancunienne. De son côté, Erik ten Hag lançait Casemiro et Hojlund (55e) mais le tableau d’affichage n’évoluait guère. Si José Mourinho perdait ses nerfs et était exclu par Clément Turpin, les Red Devils, eux, n’en profitaient pas.

Manchester United encore accroché, Tottenham et la Lazio enchaînent

Malgré une réorganisation tactique, les pensionnaires d’Old Trafford peinaient, en effet, dans le dernier geste, à l’image de Rashford, trop court pour reprendre l’offrande de Dalot (59e), De Ligt, écœuré par Livakovic (68e), ou encore Garnacho, imprécis dans la finition (70e). Bousculé sur de nombreuses séquences par les locaux, Manchester United préservait cependant l’essentiel en sauvant le point du match nul (1-1). Septième de Premier League, Tottenham accueillait de son côté les Néerlandais de l’AZ Alkmaar. Après deux succès pour lancer leur campagne 2024-2025, les Spurs prenaient rapidement le contrôle des opérations mais manquaient de justesse technique dans le dernier geste (2 petits tirs cadrés sur 9 tentatives au cours du premier acte). Accrochée à la pause, la bande d’Ange Postecoglou trouvait finalement la faille au retour des vestiaires. Profitant d’une erreur de Dekker, fautif dans sa propre surface, Richarlison ouvrait le score sur penalty (1-0, 53e).

Portés par le soutien du Tottenham Hotspur Stadium, les Londoniens ne faiblissaient pas et validaient ainsi une troisième victoire de rang. Dans les autres rencontres du soir, l’Athletic Bilbao, porté par un nouveau but de Nico Williams, a pris le meilleur du Slavia Prague. (1-0) Opposée au FC Twente, rapidement réduit à 10, la Lazio Rome a enchaîné une troisième victoire de rang grâce à deux réalisations signées Pedro et Isaksen. De son côté, le FC Porto, défait par Bodo/Glimt lors de la première journée avant d’être tenu en échec par Manchester United, a retrouvé le sourire contre Hoffenheim (2-0). A noter également les victoires d’Anderlecht contre Ludogorets (2-0), de l’Olympiakos à Malmö (1-0) ou encore des Glasgow Rangers contre les Roumains du FCSB (4-0). Au classement, la Lazio, Tottenham et Anderlecht mènent la danse et comptent deux longueurs d’avance sur l’Ajax, Galatasaray ou encore Francfort pour ne citer qu’eux. Manchester United pointe au 21e rang, Nice est 33e…

Tous les résultats de 21 heures

Anderlecht 2-0 Ludogorets : Edozie (67e) et Dreyer (90+5e)

Athletic Bilbao 1-0 Slavia Prague : Nico Williams (33e)

FC Porto 2-0 Hoffenheim : Djalo (45+2e) et Omorodion (75e)

Fenerbahce 1-1 Manchester United : En Nesyri (49e) / Eriksen (16e)

Malmö FF 0-1 Olympiakos : El Kaabi (30e)

FC Twente 0-2 Lazio Rome : Pedro (37e) et Isaksen (88e)

Glasgow Rangers 4-0 FCSB : Lawrence (10e), Cerny (31e, 55e) et Igamane (71e)

Tottenham 1-0 AZ Alkmaar : Richarlison (53e, sp)

OL 0-1 Besiktas : Fernandes (71e)