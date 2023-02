OM : les dessous de la décision d’Azzedine Ounahi

La suite après cette publicité

Azzedine Ounahi était un homme très convoité lors de ce mercato hivernal et pour cause ! Après des débuts plus qu’encourageants avec Angers malgré la situation désastreuse du club, il a fait une Coupe du Monde complètement étincelante avec le Maroc, qui l’a conduit jusqu’en demi-finale et surtout, il a récolté les compliments de Luis Enrique, le sélectionneur de l’Espagne.

Finalement, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, bien pressé par son ami Amine Harit, a fait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille. Il était pourtant courtisé par Naples notamment. Pour ses premières minutes ce mercredi soir, à Nantes, il a inscrit un somptueux but. Mais, pas le temps de se reposer puisqu’il s’est présenté ce jeudi en début d’après-midi devant les médias pour sa conférence de presse de présentation.

OM : Harit a mis la pression à Ounahi

« Je veux remercier le président pour sa confiance. J’ai eu une discussion avec lui à la coupe du Monde, qui a duré plus de trente minutes. Il m’a parlé du club, il me voulait vraiment. J’avais des discussions très avancées en Italie et en Angleterre. J’ai choisi l’OM, c’est le grand club en France, un grand club en Europe. J’ai choisi l’OM parce que c’est un vrai club. Amine (Harit) aussi m’a parlé du club. Mon choix était naturel », a commencé par développer Ounahi.

Il est d’une détente impressionnante

Calme, sans pression, il a poursuivi et le plaisir se lisait sur son visage : « on sait que le foot va très vite. On peut être dans un grand club demain et qu’on ne parle plus de toi après-demain. Je sais où je veux aller, j’ai confiance en ce que je sais faire. J’ai profité de la Coupe du monde. Je suis hyper content de signer à l’OM, je vais profiter de chaque instant ici ».

Nécessairement, il a été question de l’Orange Vélodrome et de son ambiance, mais une nouvelle fois, le néo-Olympien ne s’est pas défilé : « on joue au foot pour prendre du plaisir. Si on stresse, on arrête. Je suis venu à l’OM pour l’ambiance. Jouer à domicile devant 60 000 personnes, c’est ce qu’on aime. On sait qu’il y a de l’ambiance. On joue, on regarde du foot, juste pour des moments comme ça ». Maintenant qu’il l’a dit, il aura l’occasion de le vivre, dès dimanche pour la réception de Nice.