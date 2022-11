Un club surprise est prêt à débarrasser le Real Madrid d'Eden Hazard

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Cette saison, Eden Hazard voulait repartir du bon pied au sein du Real Madrid. L'international belge l'avait promis le 30 mai dernier lors des festivités organisées pour célébrer la victoire en Ligue des Champions. L'ancien joueur de Chelsea s'était adressé directement aux supporters. « Madridistas, je suis ici depuis trois ans. J’ai connu de nombreuses blessures et beaucoup de choses… Mais l’année prochaine, je vais tout donner pour vous.» Après la parole, place aux actes. Motivé comme jamais, le footballeur âgé de 31 ans était revenu très affûté lors de la reprise des entraînements. Un bon signe.

Sa situation n'a pas vraiment changé à Madrid

Il a pu enchaîner lors de la préparation, lui dont l'objectif était de retrouver régulièrement du temps de jeu et éventuellement une place dans le onze de départ des champions d'Europe et d'Espagne 2022. Malgré les rumeurs entourant son avenir, son objectif a toujours été de rester dans la capitale espagnole. Il a ainsi fait des entrées en jeu avant d'être récompensé par un but lors du match face au Celtic en UEFA Champions League (victoire 3-0, le 6 septembre). Convaincu, Carlo Ancelotti lui a offert sa première titularisation de la saison face à Majorque cinq jours plus tard.

Alternant le bon et le moins bon, Hazard a rejoint ensuite la sélection belge pour avoir du temps de jeu et se préparer au mieux pour le Mondial 2022. L'occasion aussi pour lui d'envoyer un message à Ancelotti. «J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer mais que je ne joue pas. Mais je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue.»

Unai Emery et Aston Villa le veulent

Des déclarations qui n'ont pas changé son sort. Depuis son retour de sélection, Hazard a disputé deux rencontres. Il a joué 56 minutes face au Shakhtar Donetsk en C1 le 11 octobre. Puis il a été sur le pré 15 minutes face à Leipzig le 25 octobre. Un faible temps de jeu pour un élément dont l'avenir est à nouveau au centre des interrogations. Le média ibérique Defensa Central révèle qu'un club de Premier League est très intéressé à l'idée de récupérer l'ancien joueur du LOSC. Il s'agit d'Aston Villa. Nommé entraîneur du club la semaine dernière, Unai Emery a déjà donné son feu vert à la direction pour passer à l'offensive dès le mois de janvier.

Il voit en lui la recrue star dont il a besoin pour faire passer un cap à son équipe. Defensa Central ajoute que le Real Madrid n'est pas forcément fermé à l'idée de s'en séparer et espère obtenir une somme raisonnable en cas de vente. De son côté, le joueur privilégierait un retour en Premier League en cas de départ. D'après nos informations, son idée a pourtant toujours été de continuer au sein de la Casa Blanca, où son contrat court jusqu'au 30 juin 2024. Mais à un an et demi de la fin de son bail, les Merengues vont sans doute étudier toutes les options qu'ils auront sur la table. L'intérêt des Villans sera donc pris au sérieux, même si on imagine mal Hazard rejoindre l'écurie anglaise. Affaire à suivre...