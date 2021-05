Pep Guardiola élu manager de l'année par ses pairs en Angleterre

Une nouvelle fois auteur d'une incroyable saison à la tête de Manchester City, Pep Guardiola (50 ans) a été élu ce lundi entraîneur de l'année en Premier League par ses pairs. Le technicien espagnol remporte ainsi le trophée Sir Alex Ferguson, distinction rattachée à la League Managers Association (LMA), l'association des entraîneurs de l'autre côté de la Manche. L'ex-coach du Barça devance Marcelo Bielsa (Leeds United) et Daniel Farke (Norwich City), qui complètent le podium.

Cette saison, sur le banc des Skyblues, Pep Guardiola est encore en course pour réaliser un incroyable triplé. Manchester City a en effet déjà remporté le championnat d'Angleterre ainsi que la Carabao Cup (1-0 contre Tottenham en finale), alors que les partenaires de Kevin De Bruyne se préparent à affronter Chelsea, ce samedi (21h) en finale de la Ligue des Champions.

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆



View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr