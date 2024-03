L’Atlético de Madrid prépare une grosse révolution

La semaine prochaine, l’Atlético est face à la dernière opportunité de sa saison pour remporter un titre. En cas d’élimination contre l’Inter - les Milanais ont gagné 1-0 à l’aller - les troupes de Diego Simeone ne pourront plus gagner le moindre titre cette saison. Et même s’ils venaient à passer contre les Italiens, il semble difficile de les imaginer aller au bout… Quoi qu’il en soit, du côté de la direction colchonera, on prépare déjà la saison prochaine comme l’indique Relevo. Et une petite révolution est attendue dans le vestiaire.

Tout d’abord, il y aura bon nombre de départs. Plusieurs joueurs sont en fin de cycle du côté du Metropolitano. Le journal mentionne ainsi plusieurs noms, comme Saúl Ñíguez, Ángel Correa et Memphis Depay. Le premier, élément majeur de l’Atlético fut un temps, n’est plus au niveau. L’Argentin lui est un joker offensif précieux, mais il a des propositions importantes en Arabie saoudite. Enfin, le Néerlandais est considéré comme trop irrégulier. Il y a le cas des joueurs en fin de contrat également, et ce sont des joueurs plutôt majeurs, à savoir Koke et Mario Hermoso. Si le premier, enfant du club, devrait prolonger, rien n’est moins sûr pour le défenseur central, qui risque d’avoir de sacrées propositions sur la table…

L’Atlético veut tout chambouler

Il y a aussi le cas Alvaro Morata. Plutôt en forme devant le but cette saison - 19 buts en 31 rencontres entre Liga et Ligue des Champions - le buteur espagnol risque d’avoir des offres juteuses de championnats exotiques. Cela obligerait le club à recruter en attaque, alors que pour l’instant, les efforts des Rojiblancos semblent surtout se concentrer sur la défense centrale. Un joueur est attendu, minimum. Il y a Robin Le Normand, de la Real Sociedad, qu’on ne présente plus. Il est tout en haut d’une liste de joueurs suivis dans laquelle on retrouve aussi Murillo, défenseur de 21 ans de Nottingham Forest, ainsi que Facundo Medina du RC Lens.

Enfin, le milieu de terrain sera aussi renforcé, et ce malgré le bel investissement réalisé sur Arthur Vermeeren, le milieu de 19 ans, l’hiver dernier. Cette fois, les Colchoneros veulent enrôler un milieu plus expérimenté et il y a deux noms qui plaisent beaucoup : Mikel Merino de la Real Sociedad et Mats Wieffer de Feyenoord. Autant dire que ça va bouger du côté de Madrid cet été !