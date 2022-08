Chelsea : Thomas Tuchel détruit ses joueurs

Battu sur la pelouse de Southampton (2-1), ce mardi, Chelsea a concédé sa seconde défaite cette saison. Un revers qui ne passe visiblement pas aux yeux de son entraîneur Thomas Tuchel, pointant un manque d'envie et de détermination. « Nous ne sommes pas assez forts pour gagner ces matchs à l’extérieur, a regretté Tuchel en conférence de presse. C’était la même histoire à Leeds. Ils nous ont fait perdre l’équilibre en deux minutes et on n’a pas trouvé de réponses. Nous étions déséquilibrés et nous n’avons pas réagi. Nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de troisième but au début de la seconde période. Nous n’étions pas assez durs. Notre défense était trop molle » s'est-il exprimé en après-match.

La suite après cette publicité

« Nous devons avoir une mentalité différente, a prévenu Tuchel. Ce n’est pas suffisant pour le moment. Nous sommes assez humbles pour accepter que nous pouvons perdre des matchs, mais c’est trop facile de nous intimider » a-t-il ajouté. Une performance inquiétante, dans la lignée de celle face à Leeds (défaite 3-0), qui met Chelsea en difficulté. Huitièmes à 5 points d'Arsenal (qui a un match en moins), les Blues devront rapidement ce ressaisir, eux qui auront à gérer un derby de Londres difficile face à West Ham, ce week-end.