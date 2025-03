Emiliano Martinez est prêt à affronter le Parc des Princes

Emiliano Martinez se prépare à un accueil hostile au Parc des Princes lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa, le 9 avril. Pris en grippe par le public français depuis la Coupe du monde 2022, en raison de ses célébrations controversées après la victoire de l’Argentine, le gardien de 32 ans s’attend à être copieusement sifflé. Déjà hué à Lille en Conference League en avril 2024 et à Monaco en janvier dernier, il a assuré dans un entretien accordé à Telefe s’être habitué à ce genre d’ambiance : « mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter. Je maîtrise parfaitement la situation. Contre Lille, ils m’avaient sifflé pendant 120 minutes, c’est normal. »

Malgré cette atmosphère annoncée électrique, Martinez affiche une grande impatience avant cette double confrontation face aux Parisiens. Conscient des difficultés d’Aston Villa à l’extérieur, il sait que la première manche sera un test crucial avant le retour à Birmingham : « on est costauds à domicile, mais à l’extérieur, on a plus de mal. C’est une phase à élimination directe, tout peut arriver. » Habitué à répondre aux provocations sur le terrain, le dernier rempart argentin espère faire taire le Parc des Princes comme il l’avait fait face au LOSC.