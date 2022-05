Juventus : signature imminente pour Paul Pogba

Cela ne fait quasiment plus aucun doute ! Paul Pogba (29 ans) va faire son grand retour du côté de la Juventus. Comme indiqué, ce dimanche, par La Gazzetta dello Sport, le milieu international français va signer dans les jours à venir un contrat de trois ans avec le club du Piémont. En Italie, le Français touchera 7,5 millions d'euros par an, sans compter les différentes primes qui pourront gonfler le salaire jusqu'à 10 millions.

Interrogé après la dernière journée de Serie A face à la Fiorentina (défaite 2-0) sur l'arrivée du joueur de Manchester United, Massimiliano Allegri n'a d'ailleurs pas caché son optimisme : on sait ce qu'on veut faire, a ainsi lancé le technicien italien. Dix ans après son départ gratuit pour la Juventus en 2012, Pogba est donc bel et bien sur le point de terminer sa deuxième histoire avec United. Sous les couleurs bianconeri entre 2012 et 2016, Pogba avait pris part à 178 rencontres pour 34 buts inscrits.