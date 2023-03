Bayern : grosse altercation entre Nagelsmann et Mané !

Officiellement évincé de son poste d’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann risque d’avoir les oreilles qui sifflent dans les prochaines semaines. Plusieurs protagonistes de la direction bavaroise mais aussi certains de ses désormais anciens joueurs commencent à régler leurs comptes avec le jeune entraîneur allemand. Selon les informations du quotidien Bild, la star sénégalaise, Sadio Mané aurait eu une vive joute verbale avec Nagelsmann dans le vestiaire du Bayern après la qualification contre le PSG en Ligue des Champions.

Toujours d’après le journal allemand, le tacticien de 35 ans a même semblé très déstabilisé par le Sénégalais durant cette altercation. Et la titularisation de ce dernier face à Augsbourg en Bundesliga quelques jours plus tard, aurait été pris pour un véritable aveu d’échec par une grande majorité du groupe bavarois. Si le vestiaire a été divisé en groupes pro-Nagelsmann et anti-Nagelsmann, cette dernière friction aurait été la goutte de trop dans une longue liste de tensions pour la direction. Avec l’arrivée de Thomas Tuchel, les Munichois espèrent calmer le jeu.

