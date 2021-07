OM : Eric Di Meco ne veut pas d'Hatem Ben Arfa

Depuis cet après-midi, l’annonce de l’envie de Jorge Sampaoli de faire revenir Hatem Ben Arfa (34 ans) à l’Olympique de Marseille fait beaucoup parler. Et parmi les inconditionnels du club phocéen, il y a un homme qui ne veut pas d’un retour de HBA sur la Caneière. Cet homme, c’est Eric Di Meco.

« Il ne faut pas faire ça, ce n’est pas possible. Je fais confiance à Longoria qui suit tout et qui voit tout. Il est dans un recrutement cohérent par rapport à sa politique. Là, avec Ben Arfa, tu plombes tout ton recrutement sur un joueur. On n'a rien contre le garçon et l’homme Ben Arfa, mais ce n’est pas possible », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.