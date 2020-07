FC Barcelone : Quique Setién tape du poing sur la table pour son avenir

Quique Setién avait probablement imaginé une meilleure fin de saison lorsqu'il a signé son contrat avec le club catalan en janvier dernier. Tout porte à croire que les Blaugranas vont perdre cette Liga, qui, sauf catastrophe (ou miracle si on se place côté catalan), sera remportée par le Real Madrid. Les Barcelonais ont aussi pris la porte en quarts de finale de Copa del Rey face à l'Athletic. Reste tout de même à voir ce qui se passera en Ligue des Champions.

Dès lors, de nombreux doutes ont commencé à émerger quant à l'ancien du Betis et de Las Palmas. Des résultats insuffisants donc, mais un jeu qui n'est pas à la hauteur de ce qui avait été promis par celui qui s'est présenté comme un disciple de Johan Cruyff. Certains choix au niveau des joueurs alignés sont aussi fortement critiqués par le public, alors que l'ombre de Xavi continue de planer au-dessus du banc de touche du Camp Nou. En conférence de presse, Quique Setién a cependant expliqué ne pas être inquiet pour son avenir.

Setién pense qu'il sera là l'an prochain

« Évidemment que je me vois entraîner le Barça la saison prochaine. C'est vrai que parfois les résultats peuvent être bons ou pas, mais derrière, il y a ce qu'on ne voit pas, du travail, et j'aimerais que ça soit pris en compte. Que les gens sachent si le travail est bien fait ou pas. Bien sûr que je pense toujours être là l'an prochain », a ainsi lancé le tacticien espagnol en conférence de presse ce mercredi. Plus tôt ce mois-ci, Josep Maria Bartomeu avait également fait part de son soutien à l'entraîneur ibérique.

« Trouver un coupable, c'est habituel, et c'est généralement l'entraîneur qui est pointé du doigt. Je ne pense pas avoir fait si mal les choses à cause de trois matchs nuls. Je donnerai surtout du mérite au Real Madrid pour avoir tout gagné jusqu'ici », a ajouté Setién, qui a tout de même précisé ensuite ne pas être satisfait de ce qui a été montré par ses troupes ces derniers temps.