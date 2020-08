Barça : Trincão et l'avenir de Messi et Suarez

Francisco Trincão, présenté hier comme nouveau joueur du FC Barcelone, n'a évidemment pas pu échapper aux questions sur l'actualité brûlante de la semaine en Catalogne, à savoir les envies d'ailleurs de Lionel Messi et la fin annoncée de l'ère Luis Suarez.

«Je ne sais ce qui va se passer pour Messi et Suarez, je viens simplement travaille et faire les choses du mieux possible pour essayer de jouer un maximum de matches. (...) J'espère que Messi restera, mais ce n'est pas à moi de répondre à ces questions», a expliqué le jeune Lusitanien, prudent.