Serie A : l’AC Milan se fait peur en fin de match face à la Salernitana, même constat pour la Sampdoria contre Sassuolo

La Serie A reprenait ses droits ce mercredi avec la 16ème journée. Il s’agissait du dernier championnat européen majeur (top 5) à reprendre après la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar. Pour cette occasion, deux rencontres étaient programmées à 12h30. D’un côté, la Salernitana recevait l’AC Milan, dauphin du leader napolitain. De l’autre, la Sampdoria de Gênes, avant-dernière du championnat italien, se rendait sur la pelouse de Sassuolo. Dans le premier match, les Milanais ne tardaient pas à se montrer dangereux et faisaient la différence pour survoler le premier acte avec un Sandro Tonali passeur pour Rafael Leão (10e, 1-0) puis buteur sur une offrande d’Ismaël Bennacer (15e, 2-0). Décisif face à Olivier Giroud et Theo Hernandez notamment, Guillermo Ochoa était très sollicité avec pas moins de neuf arrêts face à une équipe milanaise joueuse et collective durant toute la rencontre (82e). En deuxième période, Fikayo Tomori pensait donner un peu plus de largeur au score en marquant de près après un cafouillage dans la surface adverse mais sa réalisation était annulée par la VAR pour un hors-jeu de Brahim Diaz (58e).

Le score ne bougeait plus jusqu’aux tout derniers instants de la partie. Malgré plusieurs tentatives milanaises, la Salernitana réduisait l’écart grâce à Federico Bonazzoli (83e, 2-1). Dans la deuxième rencontre programmée à 12h30, la Sampdoria pensait avoir le match en main grâce à deux buts coup sur coup de Manolo Gabbiadini (25e, 1-0) puis Tommaso Augello (28e, 2-0) mais c’était sans compter sur la force de résilience de Sassuolo. En effet, après la pause, Domenico Berardi réduisait le score sur pénalty (64e, 2-1). Pas suffisant néanmoins pour revenir et gratter le point du match nul. Au classement, l’AC Milan revient un petit peu sur Naples grâce à sa victoire à l’extérieur et compte désormais cinq points de retard sur le leader de Serie A, qui se déplace ce soir sur la pelouse de l’Inter pour le choc de cette 16ème journée. La Sampdoria, quant à elle, respire un peu mieux après cette victoire acquise dans la douleur. Les joueurs de Dejan Stankovic grapillent une petite place (18ème) et peuvent espérer sortir de la zone de relégation dans un avenir plus ou moins proche.

