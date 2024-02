Real Madrid : deux bonnes nouvelles pour Carlo Ancelotti

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit le Séville FC pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Face à des Andalous en souffrance cette saison, les Merengues devront renouer avec la victoire en championnat après un nul frustrant face au Rayo Vallecano le week-end précédent (1-1). Pour ce faire, Carlo Ancelotti pourra compter sur une nouvelle de taille : le retour d’Antonio Rüdiger. En conférence de presse, Ancelotti a confirmé cette tendance : «il est bien et va débuter. Tchouaméni a très bien fait aussi mais Antonio revient et ça nous met en confiance.» Pour rappel, le secteur défensif est décimé depuis plusieurs semaines au Real et le technicien italien n’a pas aligné deux défenseurs centraux de métier depuis plusieurs rencontres.

Blessé depuis le début du mois de février, l’Allemand a participé à tous les entraînements de la semaine et sera du rendez-vous face aux Blanquirrojos d’après Marca. L’autre bonne nouvelle concerne Thibaut Courtois. Grand absent du Real Madrid depuis le début de saison, le gardien belge continue de s’entraîner avec le groupe et a même participé à des séances spécifiques au gardien cette semaine. Une avancée remarquable qui laisse imaginer un retour de l’ancien portier de Chelsea d’ici à la fin de saison.