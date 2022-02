Bordeaux : David Guion en appelle à l'union sacrée

Nommé officiellement entraîneur des Girondins de Bordeaux plus tôt dans la journée, David Guion (54 ans) s'est livré pour la première fois au média de son nouveau club. Dans une courte vidéo, l'ancien technicien a appelé toutes les composantes des Girondins à répondre comme un seul homme afin d'aller chercher le maintien. Le club au scapulaire est actuellement bon dernier de Ligue 1 mais à seulement un point du premier non relégable.

«Dans cette opération maintien, j’en appelle à l’union. Elle est fondamentale et indispensable. C’est vrai que les joueurs ont paru manqué de confiance, que les résultats n’ont pas été là mais c’est le moment de s’unir et d’aller tous ensemble chercher ce maintien. Ça passe inévitablement par le staff, les supporters et nos partenaires. On doit emmener l’environnement avec nous, l’union sacrée autour de cet objectif » affiche, déterminé, David Guion.