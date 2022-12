Le onze des meilleurs jeunes de la Coupe du Monde 2022

La suite après cette publicité

Diogo Costa (23 ans/FC Porto/Portugal)

Pour sa grande première avec le Portugal, Diogo Costa n'aura pas brillé autant qu'il le fait avec Porto depuis le début de la saison. Capable de quelques arrêts de grande classe, le portier lusitanien aura dégagé un bilan mitigé avec un seul clean-sheet en cinq rencontres et quelques erreurs notables, notamment contre le Ghana (3-2) et lors de l'élimination face au Maroc (1-0). Sa présence incontestable est surtout liée au fait qu'il était le seul éligible à son poste. Talentueux portier, on attendra mieux de lui lors de ses prochaines compétitions avec le Portugal.

Sergiño Dest (22 ans/AC Milan/États-Unis)

Remplaçant à l'AC Milan après un passage décevant au FC Barcelone, Sergiño Dest a vu sa cote baisser au cours des derniers mois. Néanmoins, le latéral droit a retrouvé de l'allant grâce à la Coupe du Monde 2022. Tenant parfaitement son rang avec la Team USA, il a notamment délivré une passe décisive importante pour Christian Pulisic contre l'Iran (1-0) pour qualifier sa sélection en 1/8e de finale. Un parcours prometteur pour lui et son équipe qui lui permet de prendre place sur le flanc droit.

Ibrahima Konaté (23 ans/Liverpool/France)

Un remplaçant digne d'un titulaire. Seul joueur qui n'est pas indiscutable avec son équipe à figurer dans le onze, Ibrahima Konaté justifie sa présence par un niveau exceptionnel quand il est sur le terrain. Excellent en phase de poules contre l'Australie et la Tunisie, il avait aussi réalisé une bonne entrée en jeu contre le Danemark. Profitant de l'absence de Dayot Upamecano en demi-finale face au Maroc (2-0), il y avait livré une rencontre de haute volée où il a été crucial dans la conservation du seul clean-sheet français dans cette compétition.

Joško Gvardiol (20 ans/Leipzig/Croatie)

Impérial avec la Croatie, Joško Gvardiol a profité de cette compétition pour s'affirmer comme l'un des plus gros talents à son poste. Participant au clean-sheet de son équipe contre le Maroc et la Belgique en phase de poules, il a enchaîné les partitions extraordinaires face au Japon et au Brésil en permettant à son équipe de se qualifier par deux fois via les tirs au but. Même face au Maroc (2-1) lors du match pour la 3e place, il a été l'un des meilleurs sur la pelouse. Si le talent de Joško Gvardiol était connu depuis un moment, il a bien profité de ce tournoi pour l'imprimer dans les esprits.

Ismail Jakobs (23 ans/Monaco/Sénégal)

Doublure de Caio Henrique en club avec l'AS Monaco, Ismail Jakobs a tenu le rôle de titulaire avec brio du côté du Sénégal pendant cette Coupe du Monde. Remuant dans son couloir gauche tout en restant assez appliqué sur le registre défensif, il a notamment délivré une offrande pour Famara Diédhiou face au Qatar (3-1). Une compétition de qualité pour lui même si le dernier match perdu lourdement contre l'Angleterre (3-0) a été plus compliqué.

Azzedine Ounahi (22 ans/Angers/Maroc)

Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi ne s'attendait sûrement pas à vivre une compétition aussi exceptionnelle. Solide en phase de poules, le joueur d'Angers a surtout éclaboussé son talent sur la phase à élimination directe. Surprenant totalement le coach de l'Espagne Luis Enrique avec une activité folle, il a également dégoûté le Portugal (1-0) avant de mettre en difficulté la France malgré la défaite de sa sélection (2-0).

Enzo Fernández (21 ans/Benfica/Argentine)

Sur la continuité de sa très belle saison avec Benfica où il impressionne son monde, Enzo Fernandez a su faire son trou lors de cette Coupe du Monde 2022 avec l'Albiceleste. Poussant notamment Leandro Paredes sur le banc, l'ancien de River Plate peut remporter la Coupe du Monde demain. Buteur contre le Mexique (2-0) et passeur décisif contre la Pologne (2-0), il a su se distinguer également sur le plan offensif tout en apportant un équilibre précieux dans l'entrejeu.

Bukayo Saka (21 ans/Arsenal/Angleterre)

Sûrement le meilleur anglais avec Harry Kane et Jude Bellingham lors de cette compétition, Bukayo Saka a clairement dépassé les attentes. Auteur de 3 buts (2 contre l'Iran et 1 contre le Sénégal) qui lui ont permis d'être le meilleur buteur de son équipe avec Marcus Rashford, l'ailier d'Arsenal a été aussi excellent en 1/4 de finale contre la France avec un penalty provoqué. S'il a pris la porte avec son équipe, il a été l'un des moteurs de cette équipe des Three Lions qui a été l'une des plus compétitives de ce tournoi.

Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas)

Placé en tant que meneur de jeu dans le 3-5-2 de Louis van Gaal, le joueur du PSV Eindhoven a su s'adapter parfaitement à ce rôle. Ailier gauche en club, Cody Gakpo affole les compteurs (15 buts et 18 offrandes en 29 matches) cette saison et a tenu le rythme sur cette Coupe du Monde. Avec 3 buts en 5 matches, il a su trouver la faille lors des trois rencontres de la phase de poules. Opportuniste et inspiré, il a su se démarquer et risque fort de rejoindre un club plus huppé assez rapidement.

Kylian Mbappé (23 ans/PSG/France)

Pour quelques jours (il est né le 20 décembre), Kylian Mbappé rentre dans ce onze. Sur le plan des performances c'est logique tant il porte l'équipe de France offensivement avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Menace côté gauche d'un secteur offensif brillant, il affiche pas moins de 5 réalisations et 2 offrandes en 6 matches. Buteur contre l'Australie (aussi passeur), il a vu double contre le Danemark et la Pologne (également passeur). Une régularité folle qui a renforcé le marquage sur lui contre l'Angleterre et le Maroc. L'Argentine connaît la menace.

Julian Àlvarez (22 ans/Manchester City/Argentine)

Lionel Messi attire la lumière sur lui, mais il faut être sacrément injuste pour oublier Julian Àlvarez de l'équation. Le joueur de Manchester City a su faire oublier Lautaro Martinez qui côtoie désormais le banc de touche. Remplaçant contre l'Arabie Saoudite (défaite 2-1) et le Mexique (2-0), il a marqué sur sa première titularisation contre la Pologne (2-0). Buteur aussi contre l'Australie (2-1), il a surtout crevé l'écran face à la Croatie en demi-finale (3-0) avec un doublé et un penalty provoqué.

Mentions honorables

Certains joueurs ont réalisé une belle compétition et auraient pu également figurer dans ce onze. En défense, le nom de Jurriën Timber, quart de finaliste avec les Pays-Bas, mérite d'être évoqué. Durant la compétition, il a notamment pris la place de titulaire à Matthijs de Ligt. Dans l'entrejeu, on peut évoquer Moises Caicedo, qui a brillé avec l'Équateur et qui est passé proche d'une qualification en 1/8e de finale. Avec l'Espagne, Gavi a tiré son épingle du jeu malgré une sortie de route précoce contre le Maroc. Finaliste avec la France avant de défier l'Argentine demain, Aurélien Tchouameni a aussi été en verve. Les jeunes talents anglais comme Phil Foden et Jude Bellingham ont aussi particulièrement brillé dans cette compétition, tout comme Jamal Musiala malgré le fiasco allemand. Devant, on peut noter les noms du Ghanéen Mohammed Kudus mais aussi de Gonçalo Ramos, auteur notamment d'un triplé contre la Suisse.