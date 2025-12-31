Le Barça croule sous les offres pour Roony Bardghji

Malgré un temps de jeu encore limité, Roony Bardghji suscite déjà un intérêt grandissant sur le marché. Selon Sport, le Barça a reçu ces dernières semaines de nombreuses demandes en vue d’un possible prêt du jeune ailier lors du mercato hivernal. Déjà très convoitée l’été dernier, notamment par Majorque et plusieurs clubs de Premier League, la pépite du Barça continue d’attirer l’attention après des apparitions jugées très prometteuses. Des clubs issus des principaux championnats européens, dont le FC Porto, se sont récemment renseignés sur sa situation.

Toutefois, la position du club est claire : Bardghji ne bougera pas en janvier. Hansi Flick compte sur lui et ne souhaite pas se séparer d’un élément qu’il estime en pleine progression, malgré la forte concurrence à son poste, incarnée par Lamine Yamal, Marcus Rashford ou encore Raphinha. L’entraîneur allemand apprécie son attitude et son potentiel, convaincu qu’il peut encore apporter davantage sur la seconde partie de saison. Une réflexion sur un éventuel prêt pourrait intervenir l’été prochain, en fonction de son évolution, mais pour l’heure, le Barça entend conserver l’un de ses jeunes actifs les plus prometteurs. Bardghji comptabilise 1 but et 2 passes décisives en 14 matchs cette saison.