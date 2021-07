L'Espanyol de Barcelone présente ses nouveaux maillots avec Kelme !

Alors que le Barça vient tout juste de présenter son nouveau maillot extérieur au coloris très original, l'Espanyol de Barcelone est également à l'honneur et lance sa campagne 2021-2022 en dévoilant ses nouvelles tuniques conçues par Kelme.

Dans l'ombre du FC Barcelone, le club fondé en 1900 collabore historiquement avec des équipementiers peu connus du grand public, à l'exception de Puma qui fournissait le club entre 2012 et 2015. Depuis 2018, Kelme a succédé à Joma et imagine donc les maillots du club catalan. La marque espagnole respecte évidemment les couleurs traditionnelles du club quadruple vainqueur de la Coupe du Roi au moment de concevoir les tuniques arborées au RCDE Stadium mais se permet en revanche de montrer toute sa créativité sur les autres maillots puisque d'un point de vue historique, ni couleurs ni designs ne se dégagent.

Dans la plus pure tradition de l'Espanyol, des bandes verticales bleues et blanches se présentent sur le maillot domicile. Contrairement à la saison passée, ces bandes sont assez larges et se distinguent également sur les manches alors qu'un subtil motif ton sur ton fait de zigzags se présente sur l'ensemble de la tenue.

Le maillot extérieur se dévoile quant à lui dans un coloris rouge qui n'était pas revenu depuis la saison 2018-2019. Contrairement à la dernière tunique rouge, on retrouve un col rond moderne alors que du blanc et du bleu se présentent à travers des bandes horizontales sur la partie supérieure et le bout des manches.

Enfin, la troisième tunique du club se présente dans un coloris semblable à celui du maillot extérieur de la saison 2017-2018. On retrouve donc un fond bleu marine accompagné par un bleu plus clair qui se présente à travers des rectangles. Ce bleu s'associe également au blanc sur le col en V et le bout des manches alors qu'un short bleu marine accompagne cette troisième tenue.