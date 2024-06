Real Betis : Romain Perraud s’engage jusqu’en 2029

C’était annoncé et c’est désormais officiel, Romain Perraud (26 ans) s’envole pour l’Espagne et s’engage avec le Betis pour les cinq prochaines saisons : «Le Real Betis Balompié et Southampton ont trouvé un accord pour le transfert de Romain Perraud. Le footballeur français devient ainsi un nouveau joueur vert et blanc jusqu’en 2029», est-il écrit dans le communiqué officiel du club andalou.

Passé par le Paris FC et formé à l’OGC Nice, le natif de Toulouse est également passé par le Stade brestois. Il était revenu la saison passé chez les Aiglons sous la forme d’un prêt en provenance de Southampton. Il est apparu à 19 reprises la saison passée sous le maillot noir et rouge de Nice. Il va découvrir un 3ème championnat à 26 ans.