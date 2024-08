Le mercato totalement délirant de Brighton à plus de 230M€ !

Je suis un club anglais, qui joue majoritairement en bleu et qui a dépensé plus de 200 millions d’euros. Cette phrase pourrait évidemment désigner Chelsea, acteur majeur des derniers mercatos et qui trône en tête du classement des dépenses avec 261 millions d’euros déboursés. Cependant, Brighton & Hove Albion est aussi en train d’aligner les billets depuis plusieurs semaines. Deuxième club le plus dépensier au monde, l’équipe coachée par Fabian Hürzeler a déjà mis 231,2 millions d’euros sur la table. De plus, la balance négative est de -196,91 millions d’euros pour Brighton, soit plus que n’importe qui. Un été de forts investissements pour le club anglais qui veut affirmer ses ambitions.

Européen pour la première fois de son histoire la saison dernière et onzième de Premier League, Brighton s’est un peu plus affirmé comme un club poil à gratter et veut s’installer dans la première partie de tableau et ainsi retrouver l’Europe. Fort de bénéfices records suite à ses performances récentes, Brighton a annoncé en avril dernier être dans le positif de 145.9 millions d’euros. Des sommes importantes qui ont été investies cet été pour renforcer l’équipe. En pleine transition avec la perte de Roberto De Zerbi ainsi que l’arrivée du jeune Fabian Hürzeler en provenance de St. Pauli, Brighton a mis les moyens pour accompagner son nouveau technicien.

Un mercato historique

Gardant tous les cadres à l’exception de Pascal Groß qui a signé du côté du Borussia Dortmund, Brighton s’est renforcé dans le secteur offensif et dans l’entrejeu en majorité après une dernière saison perturbée par de nombreuses blessures. Ainsi, les Seagulls qui s’établissent dans un 4-2-3-1 avec l’arrivée du nouveau coach ont pu compter sur les renforts de l’un des meilleurs attaquants de Championship avec Georginio Rutter (Leeds United, 46,7M€), de l’une des révélations de l’Eredivisie avec le Gambien Yankuba Minteh (Newcastle, 35M€), de la pépite ghanéenne Ibrahim Osman (Nordsjaelland, 19,5M€) et de Brajan Gruda (Mayence, 31,5M€) qui avait été une sensation de la fin de saison dernière en Bundesliga. De plus, le jeune Amario Cozier-Duberry est arrivé librement de la réserve d’Arsenal avec de grosses références.

Dans l’entrejeu, Mats Wieffer titulaire avec les Pays-Bas à l’Euro est également arrivé pour 32 millions d’euros quand Matt O’Riley, triple champion d’Écosse avec le Celtic Glasgow a coûté 29,5 millions d’euros. Brighton a aussi fait un pari d’avenir avec Malick Junior Yalcouyé arrivé de l’IFK Göteborg pour 7 millions d’euros. Enfin, la sensation de Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, quart de finaliste de l’Euro 2024 avec la Turquie, aura coûté 30 millions d’euros. Une note totale de 231,2 millions d’euros pour Brighton, qui se rapproche des dépenses de transfert des trois dernières saisons écoulées (240,2 millions d’euros) mais le club avait à ce moment-là vendu en conséquence (407,4 millions d’euros).

Ce qui ressort de ce recrutement, c’est l’accent fait sur la jeunesse avec que des joueurs de 24 ans ou moins. Avec 24,1 ans de moyenne, l’effectif de Brighton est le deuxième plus jeune de Premier League derrière Chelsea (23,2 ans). Une stratégie osée et qui se retranscrit avec le coach vu que Fabian Hürzeler a seulement 31 ans. Cela porte pour le moment ses fruits avec deux victoires en deux matches pour les Seagulls qui partagent la tête de la Premier League avec Manchester City, Liverpool et Arsenal. Cela tombe bien, le prochain match aura lieu contre les Gunners ce samedi.