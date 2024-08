Le RC Lens confronté aux exigences d’Al-Shabab pour Habib Diallo

Et si Habib Diallo faisait son retour en Ligue 1 ? Actuellement sous les couleurs d’Al-Shabab, l’attaquant sénégalais attise les convoitises lors de ce mercato estival. Comme nous vous le révélions dernièrement, Strasbourg aimerait, à ce titre, rapatrier son ancien buteur. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Selon nos dernières informations, le RC Lens est également très intéressé par le joueur de 29 ans. Pour autant, les Sang et Or n’ont pas encore formulé d’offre pour le natif de Thiès et le dossier s’avère complexe. Toujours d’après nos indiscrétions, le retour en L1 du droitier d’1m86 est pour l’instant bloqué par les exigences de la formation saoudienne…