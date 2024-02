Liverpool : une piste s’éloigne pour l’après Klopp

L’été prochain, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp fera ses valises, après neuf années de bons et loyaux services. Ainsi, les Reds sont à la recherche d’un nouveau technicien pour prendre la relève. Le club anglais a déjà coché plusieurs noms et a même pris contact avec Xabi Alonso, comme nous vous l’avons confié le 6 février dernier. Mais une piste s’éloigne, comme l’indique The Telegraph.

La suite après cette publicité

En effet, le média d’outre-Manche rapporte que l’entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, est sur les tablettes de Liverpool, mais ne devrait pas quitter les Spurs. Arrivé l’été dernier, le technicien australien s’est engagé pour quatre ans avec l’écurie londonienne et a déjà révélé qu’il soutenait les Reds. En revanche, Tottenham est confiant quant à l’idée de conserver son coach, surtout si le club se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Il pourrait même rester sur le long terme si le club est satisfait de son travail.