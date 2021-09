FC Metz - PSG : le coup de gueule de Frédéric Antonetti sur l'arbitrage

La suite après cette publicité

Vingtième et dernier de Ligue 1 avant le lancement de cette septième journée, le FC Metz avait un gros client mercredi soir au Stade Saint-Symphorien avec la réception du Paris Saint-Germain, solide leader avec six victoires en autant de matches. Et alors que l'exploit de prendre un point se profilait, les Grenats ont finalement craqué en fin de match sur un autre but d'Achraf Hakimi, déjà buteur en première période (1-2). Une défaite très difficile à avaler côté messin, surtout pour Frédéric Antonetti.

Souvent agité dans sa zone technique, le coach messin a fini par être expulsé après le carton rouge reçu par son capitaine Dylan Bronn. Mais surtout, le technicien âgé de 60 ans n'a pas compris l'arbitrage de M. Pignard. Et Frédéric Antonetti n'a pas mâché ses mots après la partie. «Vous avez vu le match ? Pourquoi à la fin c’est l’échauffourée ? Il y a une grosse faute sur De Préville. Il y a une faute sur Centonze, pas sifflée. L'arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz. Je peux comprendre beaucoup de choses, la "Parismania". Moi, je suis favorable au PSG et supporter du PSG en Coupe d'Europe. Mais quand on les joue, je veux être traité d'égal à égal. Et puis après on est sorti du match, c'est dommage on est sorti de notre soirée», a-t-il d'abord lâché sur Canal +.

«Je trouvais qu'il avait le sifflet facile pour Paris»

Remonté, l'ancien entraîneur du LOSC en a remis une couche devant les journalistes en conférence de presse, au moment d'analyser la prestation de ses hommes. «On me dit qu'il y a peut-être un penalty pour nous, mais personne n'en a parlé. Il y a une main non ? Mais ça ne compte pas... Elle n'y est pas ? Je ne sais pas. Après, il y a deux coups-francs par contre, ils y sont parce que je les ai vus. Je pense que l'arbitre a manqué de discernement. Pourquoi il ne siffle pas, je ne comprends pas... Je trouvais qu'il avait le sifflet facile pour Paris», a envoyé Frédéric Antonetti.

L'arbitrage du jour passe donc assez mal côté messin, et Frédéric Antonetti a encore évoqué le sujet au moment d'une autre question : «sincèrement, je pense que si les deux fautes sont de l'autre côté, il siffle. Et c'est ça qui me gêne. » Problème d'arbitrage ou pas, le FC Metz a malheureusement fini la soirée avec zéro point malgré un match intéressant face à l'ogre parisien. Il faudra tenter de se relever dès dimanche à Brest.