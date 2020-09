OM : la saison de Dimitri Payet et de Florian Thauvin ?

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille va affronter, dès la troisième journée (mais pour son deuxième match) un gros : le Paris Saint-Germain. Même si le club parisien risque d'avoir quelques absents importants, cela resterait une victoire de prestige pour le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud. Pour cela, les Phocéens comptent bien sûr sur deux hommes : Florian Thauvin et Dimitri Payet. Cette saison pourrait être la leur.

Concernant l'ailier droit gaucher, il n'a pas joué l'année passée (moins de 45 minutes en tout) à cause d'une blessure à la cheville. Il est donc présenté comme la recrue de l'OM cet été. Lors de la première journée que le club marseillais a joué, il a inscrit un but de sa spéciale pied gauche avant d'offrir deux passes décisives à Duje Caleta-Car sur coup franc. Mais ce n'est pas la seule raison.

Année d'Euro

Au-delà du fait qu'il va apporter, il est en fin de contrat dans un an. Il devra donc se montrer pour essayer de convaincre certains grands clubs, qui ne se sont jamais vraiment bousculés au portillon, afin de lui offrir sa chance. Enfin, la dernière raison, qui concerne aussi Dimitri Payet : à la fin de la saison qui a débuté fin août s'ouvrira l'Euro 2021 et une place à prendre dans la liste de Didier Deschamps.

Les mauvaises langues diront que seules les saisons précédant les événements internationaux ou continentaux des Bleus du Réunionnais sont exceptionnelles. L'année passée, il a été le meilleur joueur d'André Villas-Boas et que dire de la saison avant la Coupe du Monde 2018 lors de laquelle il a emmené quasiment à lui tout seul les Phocéens en finale de la Ligue Europa. Nul ne sait si, sans sa blessure en finale de la C3, il n'aurait pas été du voyage en Russie.

Plus appelé par Didier Deschamps, il y a encore de la place et Dimitri Payet a toujours montré qu'il savait saisir la sienne au moment opportun. Concernant Florian Thauvin, la donne est donc différente. Avant la Coupe du Monde 2018, à laquelle il avait participé, il avait marqué à 22 reprises. Pleinement, semble-t-il, remis de sa vilaine blessure, il aura aussi à coeur de retrouver le club France et pourquoi pas embarquer pour le prochain Euro, l'été prochain?