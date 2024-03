BL : Stuttgart enchaîne contre l’Union Berlin

Révélation cette saison en Allemagne, Stuttgart accueillait l’Union Berlin en ouverture de la 25e journée de Bundesliga avec un double objectif : consolider sa place dans le top 3 et prolonger sa série d’invincibilité en cours. Après avoir connu la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, l’Union Berlin luttait désormais pour sa survie dans l’élite allemande et devait engranger le maximum de points pour y parvenir.

La suite après cette publicité

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Stuttgart 53 25 26 17 2 6 57 31 14 Union Berlin 25 25 -18 7 4 14 23 41

Malgré de bonnes intentions, les Eiserne ont subi la loi des Souabes. Auteur d’un doublé la semaine passée contre Wolfsburg, Guirassy a de nouveau montré la voie à ses partenaires (1-0, 19e) avant d’être imité par Fuhrich en seconde période (2-0, 65e). Réduit en infériorité numérique suite à l’exclusion de Schafer (69e), l’Union Berlin n’a pas eu les armes suffisantes pour rivaliser avec les Souabes et enchaîne avec une deuxième défaite consécutive. Avec ce résultat, Stuttgart repousse provisoirement Dortmund à 9 unités du podium. En face, l’Union Berlin n’y arrive plus et reste à proximité de la zone rouge.