Atlético de Madrid : un président de club de supporters prévient Antoine Griezmann

Antoine Griezmann fera son retour au Wanda Metropolitano ce mercredi, à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions face à Porto. Son premier match à domicile avec l’Atlético de Madrid depuis qu’il est revenu au club, puisqu’il n’a disputé qu’une seule rencontre pour le moment, face à l’Espanyol de Barcelone dimanche dernier (1-2). Déjà chahuté par une partie des supporters, l’accueil ne devrait pas être différent mercredi soir : « une partie du public va le siffler et l’insulter, c’est certain. À l’annonce de son nom et dès qu’il va toucher le ballon », confiait Eduardo Fernandez, président de l’Union internationale des peñas de l'Atlético de Madrid à L’Équipe.

« Il y a un désamour. Avant, c’était notre idole. Maintenant, c’est juste un joueur comme un autre. Il ne représente plus grand-chose. Son image s’est sérieusement dégradée. On est tous encore meurtris par ce qu’il a fait. Le temps va de voir cicatriser nos douleurs. Il va falloir qu’il regagne notre confiance et notre amour. C’est à lui de se faire pardonner et de se racheter. Comment ? En mouillant le maillot et en marquant. Quand il va mettre des buts importants, petit à petit ça va rentrer dans l’ordre. Car il peut redevenir le grand joueur qu’il a été, j’en suis convaincu », a-t-il ajouté. Griezmann va donc devoir se racheter sur le terrain, mais il le savait déjà, comme il l'avait déclaré lors de sa présentation : « parler ne sert à rien. Ça passera par ce que je vais faire sur le terrain. Je vais tout donner et tout faire pour les rendre fiers. C'est mon principal objectif parce je veux retrouver la relation spéciale qu'on avait. »