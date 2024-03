Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Vinicius Jr

La polémique autour de Vinicius Jr. ne s’arrête pas en Espagne. Contre Leipzig mercredi soir (1-1), le Brésilien avait réalisé une charge sur le défenseur Willi Orban, avant de l’attraper par le cou et l’envoyer au sol. Mais le numéro 7 madrilène a simplement écopé d’un carton jaune de la part de M. Massa, ce qui avait provoqué un scandale. Mais face à la presse, avant d’affronter le Celta de Vigo, Carlo Ancelotti a tenu à protéger son joueur et estime que la polémique est exagérée.

«Je n’ai pas trouvé de joueur autant critiqué que lui. Il reçoit des coups de pied, il est sifflé, il est insulté. Qu’est-ce qu’il doit faire ? Il marque des buts et donne des passes décisives. Tout le monde devrait changer d’attitude à l’égard de Vinicius. Il n’est jamais arrivé qu’un joueur de grand talent subisse de telles choses. À Vallecas, il a reçu un coup de karaté à la tête et il n’y a pas eu de carton jaune et maintenant, ils demandent un carton rouge pour une poussette contre un joueur de Leipzig».